Уфологи обнаружили на Луне руины древнего храма

На Луне обнаружили руины древнего храма

Людям не дает покоя вопрос о том, одни ли мы во Вселенной. Этим объясняется все возрастающее количество исследователей глубин Космоса. Правда, проводить свои исследования они вынуждены лишь опираясь на фотографии и видеозаписи, но это не смущает энтузиастов.

Все больше и больше возможных доказательств того, что Земля — не единственная обитаемая планета появляется на просторах Сети. В основном загадочные предметы и остатки каких-то сооружений находят на Марсе. Но не обошли «виртуальные исследователи» стороной и спутник нашей планеты.

Один из уфологов на днях заявил, что нашел на обратной стороне Луны нечто, очень похожее на обломки какого-то гигантского сооружения. Заметил загадочные останки исследователь благодаря одной из фотографий НАСА , сделанных спутником ЛРО.

По словам специалиста, на фото отчетливо видны остатки шестигранных колонн, которые могли принадлежать древнему храму. Также уфолог предполагает, что в центре разрушенного архитектурного сооружения могла находится большая статуя.

NASA

Исследователь не сомневается, что когда-то Луна была обитаема и на ней жили существа, которых люди принимали за богов. Позже что-то произошло, и эти «божества» исчезли, возможно, сменив место обитания.

Отметим, что это лишь предположения самого уфолога, специалисты НАСА обычно никак не комментируют подобные фото.