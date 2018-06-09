Уфологи обнаружили на Луне руины древнего храма

Людям не дает покоя вопрос о том, одни ли мы во Вселенной. Этим объясняется все возрастающее количество исследователей глубин Космоса. Правда, проводить свои исследования они вынуждены лишь опираясь на фотографии и видеозаписи, но это не смущает энтузиастов.
Все больше и больше возможных доказательств того, что Земля — не единственная обитаемая планета появляется на просторах Сети. В основном загадочные предметы и остатки каких-то сооружений находят на Марсе. Но не обошли «виртуальные исследователи» стороной и спутник нашей планеты.
Один из уфологов на днях заявил, что нашел на обратной стороне Луны нечто, очень похожее на обломки какого-то гигантского сооружения. Заметил загадочные останки исследователь благодаря одной из фотографий НАСА, сделанных спутником ЛРО.
По словам специалиста, на фото отчетливо видны остатки шестигранных колонн, которые могли принадлежать древнему храму. Также уфолог предполагает, что в центре разрушенного архитектурного сооружения могла находится большая статуя.
NASA
Исследователь не сомневается, что когда-то Луна была обитаема и на ней жили существа, которых люди принимали за богов. Позже что-то произошло, и эти «божества» исчезли, возможно, сменив место обитания.
Отметим, что это лишь предположения самого уфолога, специалисты НАСА обычно никак не комментируют подобные фото.