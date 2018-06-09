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Как стакан воды поможет найти в доме темную силу
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Видео: как стакан воды поможет найти в доме темную силу 

Карельские вести 3 часа назад
Не секрет, что в каждом доме может скопиться определенное количество негативной энергии. Если в последнее время стало происходить слишком большое количество плохих вещей, пора уже с этой энергией бороться.
Что же можно отнести к этим несчастиям? Все, что угодно: цветы начали увядать, все стало валиться из рук, да и с самочувствием не все в порядке.
К счастью, у нас есть для Вас один очень простой совет, который поможет очень быстро и легко избавиться от скопления негативной энергетики. Плюс ко всему, Вы поймете, имело ли место подобное скопление.
Негативная энергия может появиться в доме по очень разным причинам. Не забывайте, что мы часто общаемся с людьми, от которых вряд ли кто-то дождется чего-нибудь положительного.
Вот несколько причин, почему Вы должны последовать этому методу. Во-первых, он не потребует от Вас каких-либо усилий или большого количества времени, во-вторых, из-за отрицательной энергии все может пойти наперекосяк.
Теперь же, все, что Вам нужно сделать, это внимательно посмотреть этот ролик!
Помните о главных факторах: нужно следовать всем указанным в ролике шагам, для достижения максимально приемлемого результата.
Плюс ко всему, не забудьте сохранять бодрое и позитивное расположение духа! И у Вас все получится!
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