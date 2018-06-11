Лоукостер запретил клиенту летать из-за секс-куклы

Английский лоукостер Jet2.com запретил клиенту пользоваться своими услугами после того, как из-за его отвратительного поведения, пилотам пришлось совершить вынужденную посадку.

Самолет, совершавший перелет по маршруту Белфаст — Ибица, экстренно сел в Тулузе. Один из пассажиров, будучи нетрезвым, начал вести себя крайне агрессивно, а потом взорвал секс-куклу. Мужчину передали французским полицейским, после чего полет был возобновлен.

Фил Уорд, управляющий директор лоукостера, принес свои извинения другим пассажирам и заверил, что ни при каких обстоятельствах компания не допустит инцидентов, которые могут испортить настроение их клиентам.

Также он сообщил, что виновник скандала внесен в черные списки лоукостера и больше не сможет воспользоваться их услугами.