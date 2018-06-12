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Девушка мечтала о славе и сделала третью грудь
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Девушка мечтала о славе и сделала третью грудь 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @jasminetridevil1
Жасмин Трайдевил вдохновилась примером трехгрудой инопланетянки из фильма "Вспомнить все".
Девушка мечтала стать звездой реалити-шоу на MTV, поэтому сделала операцию, в результате которой стала обладательницей "тройной" груди.
На поиски хирурга ушло около двух лет, специалисты отказывались работать, когда узнавали, что именно хотела сделать Жасмин со своей грудью. Более 50 врачей не стали браться за такую операцию. Но спустя два года удача улыбнулась упрямой американки, девушка нашла доктора, согласившегося на эту авантюру на условиях полной анонимности. Как утверждает Жасмин, операция ей обошлась в 20 тысяч долларов. Для формирования третьей груди ткани взяли с живота.
@jasminetridevil1
Девушка рассказала, что мать и сестра не поддержали ее решение, отношения испортились. Но Жасмин ни о чем не жалеет, она считает, что игра стоит свеч. Уже сейчас за ней по всюду ходит оператор и снимает, с какими трудностями приходится сталкиваться женщине, у которой такая специфическая внешность.
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