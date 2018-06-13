Стюардессы рассказали о тайнах самолетов

Даже если вы часто летаете на самолётах и проводите на борту по много часов, вы наверняка не знаете всех тайн. Стюардессы, которые видят всё изнутри, готовы поделиться некоторыми секретами. Советы членов экипажа обязательно сделают ваш следующий перелёт более комфортным.

1. Не стесняйтесь просить добавку. Если после полёта остаются контейнеры с едой, их просто выбрасывают, так что вы можете попросить дополнительную порцию.

2. Обязательно убедитесь, что под вашим креслом есть спасательный жилет. Иногда его там может и не быть. Всё потому, что некоторые пассажиры забирают жилет после полёта в качестве сувенира.

3. Помните, что дверь туалета можно открыть снаружи. У бортпроводников есть ключ, с помощью которого они моментально разблокируют дверь, если с пассажиром что-то случится в уборной.

4. Заходите в самолёт в последнюю очередь. В таком случае вы сможете выбрать любое свободное место, если салон будет заполнен не полностью.

5. Не злоупотребляйте алкоголем. На высоте спиртное действует на организм гораздо сильнее, так что достаточно будет даже небольшой порции, чтобы ощутить недомогание.

6. Старайтесь сесть подальше от перегородки, если она есть в салоне. Чаще всего туда сажают пассажиров с грудными детьми, так как там достаточно места для детской люльки.