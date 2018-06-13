Ещё
Какими станут животные после исчезновения человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какими станут животные после исчезновения человека 

Don't Panic 5 часов назад
Фото: depositphotos
Если бы люди исчезли с лица Земли, то весь эволюционный процесс пошел бы иначе. Уже через 50 миллионов лет нашу планету заселили бы совершенно новые, невиданные создания!
Проект «Жизнь после человека» был создан палеонтологом Дугалом Диксоном. Изображенные им создания напоминают персонажей фильмов Тима Бертона, но все создано с исключительным вниманием к научным правилам эволюции и адаптации животных к новым условиям.
Don't Panic
Диксон проделал огромную работу, стараясь оставаться в рамках существующей научной парадигмы. Как настоящий ученый он просто не мог выдумывать небывалых созданий — каждое показанное в исследовании животное обладает четко определенным набором параметров, которые помогут ему выживать.
К примеру, возьмем антилоп или лошадей, живущих на травянистых равнинах. Перед нами животные с длинными ногами (чтобы бежать от врагов) и длинными шеями (чтобы дотягиваться до травы) и очень мощные челюсти, и обычно вытянутые морды для того, чтобы было удобнее есть. Глаза у таких созданий расположены высоко, чтобы видеть опасность.
Don't Panic
Если антилопы и лошади вдруг внезапно вымрут, то на их место не придет ничего сверхъестественного: появятся лишь создания с примерно такими же характеристиками. Этим методом и пользовался Диксон, создавая свой проект.
Исчезновение человека не станет самым черным днем для Земли. Жизнь будет двигаться дальше, просто уже без нас.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Астронавты, побывавшие на Луне, раскрыли правду100
Попалась на взятке и получила пулю в затылок344
Ростовcкий рыбак поймал гигантского сома и обомлел29
Самый опасный шпион XX века
Австралийка столкнулась с НЛО, возвращаясь домой11
Видео
01:56
Призрак женщины привел в ужас молодую мать
Безумный мир
00:22
Австралийка столкнулась с НЛО, возвращаясь домой
Безумный мир
01:29
«Ожившая» игрушка попала в объектив камеры
Безумный мир
01:11
Америка, затаив дыхание, следит за енотом-скалолазом
Безумный мир
02:54
Что связывало цыганского барона и Высоцкого
Люди
05:52
Чем удивляют динозавры
Безумный мир
10:22
Нераскрытые тайны Древнего Китая
Места
05:38
Самые смешные имена и фамилии
Люди
10:26
Астронавты, побывавшие на Луне, раскрыли правду
Истории
05:03
Стюардессы рассказали о тайнах самолетов
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение