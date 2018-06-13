Какими станут животные после исчезновения человека

Если бы люди исчезли с лица Земли, то весь эволюционный процесс пошел бы иначе. Уже через 50 миллионов лет нашу планету заселили бы совершенно новые, невиданные создания!

Проект «Жизнь после человека» был создан палеонтологом Дугалом Диксоном. Изображенные им создания напоминают персонажей фильмов Тима Бертона , но все создано с исключительным вниманием к научным правилам эволюции и адаптации животных к новым условиям.

Don't Panic

Диксон проделал огромную работу, стараясь оставаться в рамках существующей научной парадигмы. Как настоящий ученый он просто не мог выдумывать небывалых созданий — каждое показанное в исследовании животное обладает четко определенным набором параметров, которые помогут ему выживать.

К примеру, возьмем антилоп или лошадей, живущих на травянистых равнинах. Перед нами животные с длинными ногами (чтобы бежать от врагов) и длинными шеями (чтобы дотягиваться до травы) и очень мощные челюсти, и обычно вытянутые морды для того, чтобы было удобнее есть. Глаза у таких созданий расположены высоко, чтобы видеть опасность.

Don't Panic

Если антилопы и лошади вдруг внезапно вымрут, то на их место не придет ничего сверхъестественного: появятся лишь создания с примерно такими же характеристиками. Этим методом и пользовался Диксон, создавая свой проект.

Исчезновение человека не станет самым черным днем для Земли. Жизнь будет двигаться дальше, просто уже без нас.