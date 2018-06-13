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Призрак женщины привел в ужас молодую мать
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Призрак женщины привел в ужас молодую мать 

Рамблер 4 часа назад
41-летняя Луиза Лентон снимала видео, как ее маленький сын катается на велосипеде. Но после просмотра записи молодая мать пришла в ужас. На видео она заметила, что прямо на малыша смотрит женщина из викторианской эпохи.
Призрак взирал на мальчика из здания XIX века постройки. Пока Луиза снимала ролик, она странную женщину с низким пучком на голове и с манжетами на руках не заметила. Впоследствии, разглядев фигуру, она не поленилась узнать у охранников здания, кто, кроме них, находился в особняке. И была обескуражена ответом: охранники заявили, что в строении были только они, никаких дам родом из викторианской эпохи никто из них не видел.
Теперь Луиза Лентон уверена, что это было привидение.
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