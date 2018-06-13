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Крокодил отправил в нокаут двух полицейских
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Крокодил отправил в нокаут двух полицейских 

Trendymen 6 часов назад
Разгуливавший по пригороду Орландо трехметровый крокодил дал настоящий бой прибывшей на его поимку полиции. Для начала хищник устроил засаду во дворе частного дома, а затем напал на сотрудников.
В ходе долгого противоборства крокодила удалось, наконец, вытащить на поляну и связать. Но бой только начинался: рептилия вовсе не собиралась опускать лапы.
При погрузке машины крокодил уже не мог никого укусить, поскольку его челюсти были связаны. Зато он сумел ударом головы отправить в нокаут одного полицейского, а упав на землю добавил хвостом второму.
Впрочем, это больше напоминало жест отчаяния. Крокодила погрузили на пикап и выбросили в соседнем болоте. Незадачливым полицейским оказана медицинская помощь, существенно никто не пострадал.
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