Чем удивляют динозавры

Динозавры обитали на Земле в мезозойскую эру. Сейчас останки динозавров находят в разных уголках мира, учёные уже описали более 1 000 видов гигантов. Хотите узнать интересные факты об этих животных, населявших планету миллионы лет?

1. Динозавры имели куда более яркую окраску, чем это показывают в фильмах. Даже яйца они несли цветные. Например, у овираптора яйца были зелёно-голубые.

2. Архиоптерикс — это переходный вид от динозавров к птицам. Зубы, когти и глаза достались ему от динозавров, а вот оперение было уже, как у птиц.

3. Ископаемое животное атоподентат получило название из-за чудовищного рта. У этого трёхметрового пресмыкающегося были игольчатые зубы, которые торчали с боковой части челюсти, из-за чего рот походил на застёжку-молнию. Несмотря на устрашающий вид, атоподентат предпочитал растительную пищу.

4. Регалицераптос обладал двумя рогами, располагавшимися над глазами.

5. Синапсиды появились раньше динозавров, млекопитающие с чертами ящериц. Любопытно, что они предпочитали охотиться ночью, хотя палеонтологи до сих пор не понимают, почему синапсиды выбрали ночной образ жизни.