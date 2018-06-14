Рыба с головой птицы попалась на крючок в Китае

Помните сказку о золотой рыбке, случайно попавшей в сети несчастного старика и исполняющей заветные желания? На днях она практически стала былью. Нет, говорящего окуня из пучины морской никто, конечно, не вытащил, но кое-что необычное в обитателе подводного мира все же есть.

Рыбак из китайского города Гуйан, отправившийся, как обычно, на промысел, был крайне обескуражен своим уловом. На крючок мужчины попался настоящий мутант.

Необычный вид рыбы, действительно, ошеломляет: вполне обычное тело белого амура (рыба семейства карповых) венчает голова, крайне похожая на голубиную.

Поймавший рыбу-мутанта мужчина хоть и был сильно удивлен, но не забыл снять удивительное существо на камеру и выложить в Сеть, благодаря чему о странном улове и узнали во всем мире.

Самого же мутанта рыбак, сжалившись, отпустил обратно в воду. Правда, исполнять желания рыба-голубь ему не обещала. А жаль.