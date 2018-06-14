Мать месяц не мылась, чтобы наладить связь с сыном

Терри Лунг приняла решение месяц не мыться после рождения сына Мэттью. Помимо этого в течение 30 дней Терри не покидала дом. Такая практика весьма распространена в некоторых азиатских культурах. Считается, то это не только помогает наладить контакт с малышом, но также позволяет укрепить его иммунитет, а маме восстановиться после родов.

Миссис Лунг живет в Лондоне, но родом она из Малайзии. Ее малыш появился на свет в апреле, и до конца мая она не только не мылась, но даже не открывала окна в квартире, чтобы инфекция не проникла в дом. С этой же целью 40-летняя женщина полностью исключила «холодные» продукты вроде салата и огурцов из своего рациона, заменив их горячими супами и бульонами.

По словам Терри, точно так же после рождения детей вела себя ее мама, а у нее их было целых пять.

Лунг уверяет, что если родит еще одного малыша, то снова обязательно перестанет мыться. Это хоть и некрасиво, по ее мнению, зато поможет ей стать лучшей мамой для своего ребенка.

Twitter Терри Лунг

Отказ от мытья и жизнь в замкнутом пространстве, по словам Терри, дают огромное количество энергии, которую можно потратить на уход за ребенком. Кроме того, Лунд считает, что затворничество помогло ей избежать многих проблем, которые женщины испытывают после родов: болей в спине, выпадения волос, сложностей с налаживаем кормления.

Лунг признается, что не помылась даже после родов:

«Я была покрыта потом и в крови, но все же пошла домой без душа. Мои волосы были очень жирными, я пахла телесными жидкостями и действительно была вонючей, но мне было все равно, мое состояние было самым естественным в мире».

Минимальный уровень гигиенты Терри поддерживала с помощью раствора гамамелиса для интимной зоны, а волосы посыпала порошком для выпечки, чтобы он впитывал жир.