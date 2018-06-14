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Названы самые приятные профессии
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Пассажиры падающего самолета описали впечатления

Названы самые приятные профессии 

Рамблер 1 час назад
Не каждому нравится его работа. Если и вы принадлежите к числу таких людей, то, возможно, пришло время задуматься о смене деятельности. И вот некоторые профессии, которые вы могли бы освоить.
1. Тестировщик кроватей. Этот специалист спит на кроватях, а потом описывает ощущения.
2. Тестировщик конфет. Рабочий пробует новые виды конфет и рассказывает, какие ему понравились.
3. Тестировщик игрушек. Пожалуй, стоит задуматься о рабочем месте для своего ребёнка.
4. Тестировщик пляжей. Купание, солнечные ванны, дегустация в местных ресторанах, посещения косметологических кабинетов и всё это на пляжах Средиземноморья. Когда же отдыхать?
5. Собеседник. Сегодняшние гаджеты позволяют нам общаться с людьми во всех концах света. Но все больше людей говорят о нехватке личного общения. Собеседник предоставляет такую возможность.
6. Наёмный родственник. Если надо организовать мероприятие, которое оценивается по критерию «чем больше людей, тем элитнее», то без наёмных родственников не обойтись.
7. Мастер-пивовар. Оказывается, 25 процентов людей мечтают этим заняться.
8. Директор круиза. В его обязанности входит приём туристов и организация развлечений
9. Управляющий по надзору за дикой природой. Это идеальная должность для тех, кто любит животных. Будить кенгуру, плавать с дельфинами, играть с коалами — управляющий без дела не останется.
10. Тусовщик. Он обязан посещать светские мероприятия, вечеринки, фестивали и описывать впечатления в блоге.
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