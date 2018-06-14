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Сын опозорил мать надписью на табличке в аэропорту
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Сын опозорил мать надписью на табличке в аэропорту 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американка Барбара Нильсен, прилетевшая из командировки домой в Оклахому, была обескуражена шуточной табличкой, с которой ее встретил в аэропорту сын Даймен. Об этом сообщает News.com.au.
Женщина всего на неделю улетела по работе в Арканзас однако, когда она вернулась и вышла из самолета, среди встречающих ее ждал супруг Брендон с ребенком, держащим в руках картонку с надписью Welcome home from prison mom («Мамочка, добро пожаловать домой из тюрьмы»).
Нильсен сразу догадалась, кто подал сыну идею для розыгрыша, и с юмором восприняла подпись. «Брендон идиот, хаха. С этой табличкой меня встретил Даймен, когда я вышла из самолета», — написала женщина в Facebook. Эта запись собрала уже больше 132 тысяч репостов и много восторженных комментариев.
«Обязательно сделаю что-то подобное, когда родители вернутся из отпуска», — писали одни.
«Бесценно видеть это невинное счастливое лицо мальчика, который дождался свою маму», — комментировали другие.
В декабре 2016 года в финском аэропорту Хельсинки-Вантаа вывесили адресованный зарубежным гостям баннер, который впоследствии признали «самым лучшим туристическим плакатом» в мире. Надпись гласила: «Никто в здравом уме не прилетит в Хельсинки в ноябре. Кроме тебя, сорвиголова. Добро пожаловать».
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