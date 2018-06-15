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Жизнь после смерти есть: ученые поверили в рай
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Жизнь после смерти есть: ученые поверили в рай 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Загробная жизнь может быть реальностью. В этом уверен Шон Кэрролл, профессор космологии и физики Калифорнийского технологического института.
Доктор Кэрролл объяснил, что душа, скорее всего, представляет собой ряд атомов, электронов или других субатомарных частиц. Они никуда не исчезают после гибели тела, их просто перестает сдерживать внешняя оболочка и элементы возвращаются в свои поля.
Согласно квантовой теории поля, для каждого типа частиц есть одно поле во Вселенной: одно для всех фотонов, другое для электронов и так далее. Таким образом выходит, что все составляющие создания просто разлетаются по своим местам, но не исчезают совсем. Такое поведение частиц может подтверждать и существование других нематериальных вещей, таких как Рай или Ад. В контексте теории они могут быть невидимыми квантовыми объектами нашей Вселенной, где, по оценке ученых, видимой материей является лишь малая часть.
Интересно, что немногим ранее похожее заявление сделали ученые из Северной Каролины. В частности, профессор Роберт Ланц утверждает: человек после смерти не исчезает, а просто начинает существовать в другом виде.
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