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Титанобоа весила тонну и могла нападать на слонов
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Титанобоа весила тонну и могла нападать на слонов 

Don't Panic 5 часов назад
Встреча со змеей такого невероятного размера была бы последней для любого создания на Земле. Титанобоа вырастала 20 метров в длину и весила больше тонны: попробуйте представить, как охотилась эта дикая махина.
По счастью, змея-гигант вымерла еще 60 миллионов лет назад. На первых раскопках, где был обнаружен скелет титанобоа, ученые сначала не поверили своим глазам — никто представить не мог, что змеи в принципе способны вырастать до таких невероятных размеров.
Нижняя челюсть титанобоа в четыре раза больше челюсти гигантского питона. Из смертельной хватки добыче было уже не выбраться. В теории, если бы титанобоа открыла пасть, человек мог бы встать внутри во весь рост.
С таким весом перемещаться по суще змее было очень непросто. Большую часть времени титанобоа проводила под водой, здесь же и охотилась. Экосистему титанобоа делила с гигантскими крокодилами, палеозаврами и древними черепахами — и все они старались обходить гиганта как можно дальше.
Считается, что титанобоа вымерла давным-давно. Однако, в мире остается еще масса совсем не исследованных мест — в Африке, к примеру, до сих пор живут змеи, размеры которых достигают размеров огромного бревна.
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