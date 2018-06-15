Уникальные технологии, которые скрывают

Многие вещи и технологии, описанные в фантастических и сказочных историях, оказываются, существуют. Но по какой-то причине их скрывают от нас.

1. Хроновизор. В шестидесятые годы итальянский священник уверял, что он изобрёл хроновизор, прибор, позволявший видеть прошлое и будущее. Священник рассказывал, что даже запечатлел распятие Христа. Сторонники теории заговоров полагают, что Ватикан владеет сегодня этим агрегатом.

2. Коралловый замок. Латвийский эмигрант Эдвард Лидскалнин построил на своём участке во Флориде замок из исполинских многотонных глыб. Он не применял тяжёлую технику и не приглашал строителей. Ходят слухи, что Лидскалнин использовал антигравитационные приборы или даже инопланетные технологии. Секрет строительства строитель унёс в могилу.

3. Дамасская сталь. Мечи из дамасской стали делали в Средние века на Востоке, они были прочнее и острее, чем современные аналоги. Секрет заключался в особой технике ковки, которая с годами была утрачена. Исследователи, кузнецы и металлурги до сих пор не могут восстановить технологию.

4. Starlite. Этот материал разработал Морис Уорд, парикмахер из Йоркшира. Пластик выдерживал очень высокую температуру, а при экспериментах в лаборатории выдерживал даже жар, возникающий при ядерном взрыве. Изобретатель не раскрывал состав пластика, потому что опасался, что его могут начать использовать в военных целях. В 2011 году он умер, так и рассказав про Starlite.