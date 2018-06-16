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В Америке взлетели уличные туалеты
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В Америке взлетели уличные туалеты 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Скриншот из видео
В городке Коммерс-Сити американского штата Колорадо ураганный ветер снес с мест уличные туалетные кабинки. И ладно бы он их просто повалил, но нет.
Резкий порыв ветра напугал жителей, заставив всех лечь на землю, прикрывая детей от летающих предметов и мусора. Однако это не спасло бедных жителей от казуса. Лучше бы на них упал какой-то пакет от сока… Подлетевшие от ветра туалетные кабины, пронеслись над лужайкой и, прежде чем упасть, расплескали все свое содержимое.
Один из находящихся там людей сумел заснять происходящее на видео. Как можно догадаться, ролик собрал огромное количество просмотров.
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