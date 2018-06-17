Из Бермудского треугольника вернулся корабль-призрак

В Карибском море береговая охрана наткнулась на судно, пропавшее в Бермудском треугольнике еще сто лет назад.

Пограничники отправились на перехват неизвестного корабля и никак не ожидали встретить настоящего призрака. Проржавевший насквозь SS. «Cotopaxi» не производил впечатления покинутого: в одном из кубриков сотрудники береговой охраны обнаружили початую бутылку виски и открытый бортовой журнал капитана.

Don't Panic

В бортовом журнале оказался подробно расписанный маршрут грузового судна. Последняя запись сделана 1 декабря 1925 года — то есть в день, когда судно последний раз выходило на связь.