Огромная анаконда схватилась с настоящим трактором

Уничтожение лесов в Бразилии идет невероятными темпами. Тысячи животных остаются без своих домов, но не все принимают это как должное. Анаконда бесстрашно бросилась на трактор и чуть было не выиграла эту схватку.

Водитель не сразу замечает что-то странное у ковша. Змея будто прячется в засаде, поджидая момента для нападения.

dnpmag.com

Со стороны доносятся удивленные крики — рабочие заметили анаконду и попытались предупредить водителя. Змея набрасывается на ковш, но, к сожалению, у нее нет ни одного шанса против стального механического монстра.

Это уже не первый раз, когда дикие животные пытаются спасти свои леса от вырубания.