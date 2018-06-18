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Огромная анаконда схватилась с настоящим трактором
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Огромная анаконда схватилась с настоящим трактором 

Don't Panic 4 часа назад
Уничтожение лесов в Бразилии идет невероятными темпами. Тысячи животных остаются без своих домов, но не все принимают это как должное. Анаконда бесстрашно бросилась на трактор и чуть было не выиграла эту схватку.
Водитель не сразу замечает что-то странное у ковша. Змея будто прячется в засаде, поджидая момента для нападения.
dnpmag.com
Со стороны доносятся удивленные крики — рабочие заметили анаконду и попытались предупредить водителя. Змея набрасывается на ковш, но, к сожалению, у нее нет ни одного шанса против стального механического монстра.
Это уже не первый раз, когда дикие животные пытаются спасти свои леса от вырубания.
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