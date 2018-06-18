Вор выпил и уснул в ограбленном музее

Гость северной столицы, прибывший из Саянска, решил не слишком озадачивать себя поиском жилья во время путешествия и остался спать в музее.

Тридцатилетний мужчина ночью пробрался в государственный музей-заповедник "Павловск", разбив окно. Сначала "путешественник" около 4 часов просто бродил по комнатам, распивая алкоголь, принесенный с собой, и закусывая, а потом лег спать в покоях императрицы.

Когда мужчина проснулся и собрался покидать место ночлега, он вспомнил, что вообще-то пришел в музей не просто так. Прихватил с собой экспонат, стоимостью 5 миллионов рублей, и ушел.

Полиция, как оказалось, на сработавшую сигнализацию после битья окон приезжала, но ничего подозрительного не обнаружила. А вот замеченная утром пропажа ценного пресс-папье все же заставила охранников обратиться к камерам видеонаблюдения, которые и рассекретили вора. Теперь его ждут два месяца ареста.