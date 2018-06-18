Секс-кукла научилась отказывать в ответ на грубость

Секс-робот по имени Саманта, способная говорить «нет», если с ней грубо обращаются, была представлена на научной выставке в Великобритании.

Эта кукла снабжена датчиками, позволяющими почувствовать, насколько неуважителен с ней хозяин.

Разработчики Саманты снабдили ее искусственным интеллектом — программой, которая позволяет изображать привязанность к человеку, но в то же время «обижаться» из-за грубого обращения и идти наперекор его желаниям.

Например, Саманта может отказать своему владельцу, если тот ее схватил без должной нежности, или если позволил себе непристойные шутки в ее присутствии. Словом, робот может вести себя как настоящая женщина.

Специалисты отмечают, что их новая разработка — это попытка улучшить предыдущую модель, которая была раскритикована активистами за излишнюю «покорность» и «отсутствие характера».

Разработчики признались, что им понравилась идея создать робота, который мог бы приучить мужчину относиться к сексуальной партнерше с уважением. Кроме того, программа, позволяющая секс-кукле «обижаться» и отказывать человеку обеспечивает безопасность самому изобретению.

Когда осенью прошлого года прототип Саманты была представлена на выставке новаций с искусственным интеллектом, посетители, пользуясь безотказностью машины, сломали ей два пальца. Пока что Саманта существует как уникальный экспонат, но в скором времени секс-куклы, созданные по ее образу и подобию, поступят в продажу.

Сообщается, что Саманту можно настраивать на разные режимы с помощью переключателя в зависимости от того, в какой ипостаси ее хочет видеть партнер — например, как подругу для «семейного», «романтического» или «сексуального» времяпровождения. Если отключить ее от «секс-режима», то Саманта как раз и начнет проявлять способность отказывать в близости, если, к примеру, при этом не сказать ей слов любви и нежности.