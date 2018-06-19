В Китае прошел дождь из осьминогов и креветок

Природа в последнее время преподносит людям удивительные сюрпризы: то небо в разных уголках планеты издает странные звуки, то все вокруг внезапно покрывается оранжевой пылью… Вот и на днях произошло еще одно странное явление, обескуражившее сотни очевидцев.

В прибрежном китайском городе Циндао (провинция Шаньдун) прошел сильнейший дождь из… осьминогов и креветок.

Для жителей города сильные осадки не являются чем-то из ряда вон выходящим, но в этот раз они были шокированы, когда вместе с осадками на землю вдруг посыпались сотни морских обитателей.

Правда, метеорологи вскоре дали свое обоснование неожиданному «природному явлению». По их заявлению, в этот день неподалеку от города был зафиксирован сильнейший смерч, который захватил креветок и осьминогов в океане и «доставил» их в ближайший город.

Как утверждают специалисты, торнадо вполне способны на такие «шутки». Такие «фокусы» уже были зафиксированы в 2008 и 2017 годах, когда в Индии и Мексике прошли похожие «рыбные» дожди.