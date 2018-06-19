Семья встретила в лесу огромное вымершее животное

Житель небольшого городка в Северной Каролине Бекс Лобб отправился с семьей в лес. Гуляя на природе, он и его спутники услышали странный шум и подумали, что сейчас их ждет встреча с оленем, белкой или какой-нибудь птицей. Но внезапно к ним вышла огромная черная кошка, размеры которой никак не укладывались в понятие «домашнее животное».

Бекс и его семья сильно перепугались и решили, что увидели в лесу призрака. Каково же было их удивление, когда сосед Лобба по дому робко заявил, что тоже на днях видел странное животное, вольготно разгуливающее на свободе. Но видение было столь необычным, что сосед решил никому о нем не рассказывать, чтобы его не сочли за сумасшедшего.

По описанию Бекса, животное было просто огромным, с очень толстым хвостом, а перемещалось оно по лесу со скоростью лани.

Желая разобраться, что же он все-таки увидел, Лобб обратился в сообщество города. И оказалось, что он и сосед были не единственными свидетелями странного существа. В частности, животное несколько раз видели пастор и его жена.

Обсуждением заинтересовались эксперты по дикой природе Северной Каролины. Они тут же отмели предположение, что зверь был пантерой. Вероятнее всего, решили они, это восточные пумы, также известные как горные львы. Когда-то они были распространены в штате, но служба дикой природы США официально объявила этот подвид вымершим и удалила его из списка исчезающих видов на территории страны.

Если животное, которое увидели Лоббы, и впрямь восточная пума, то это будем первая восточная пума, которую видели за последние 80 лет.