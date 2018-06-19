Мужчина решил оплатить квартиру котом

Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу кота породы мейн-кун. Животное оценено хозяином в 1,25 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на площадке бесплатных объявлений.

Из текста объявления следует, что владелец согласен как продать питомца, так и обменять его на дом, квартиру, земельный участок или автомобиль.

«Доплата в любую сторону», — уточняет продавец.

На момент публикации в категории «Кошки породы мейн-кун» на ресурсе размещено 280 объявлений, большинство их авторов готовы продать животных по цене от трех до 35 тысяч рублей. Некоторые владельцы мейн-кунов предлагают желающим взять у них котят за символическую плату в один рубль.