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На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями
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На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
Уже в течение месяца происходит на острове извержение вулкана Килауэа. Само по себе событие, конечно, не слишком радостное для местных жителей, но, как говорится, нет худа без добра… Дело в том, что на днях вулкан вместе с лавой и пеплом начал выбрасывать на поверхность земли драгоценные камни — оливины.
Соцсети
Жители, забыв о невзгодах, бросились собирать "подарки" вулкана. Красивые зеленые камешки очень высоко ценятся: стоимость особенно хороших экземпляров на рынке может достигать 450 долларов за штуку! Так что на "абригенов" Гавайев в прямом смысле слова пролился драгоценный дождь.
Однако не стоит забывать, что вместе с пеплом, лавой и драгоценностями вулкан выплескивает и вредные пары, которые могут весьма пагубно отразиться на здоровье людей.
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