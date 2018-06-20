На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями

Уже в течение месяца происходит на острове извержение вулкана Килауэа. Само по себе событие, конечно, не слишком радостное для местных жителей, но, как говорится, нет худа без добра… Дело в том, что на днях вулкан вместе с лавой и пеплом начал выбрасывать на поверхность земли драгоценные камни — оливины.

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Жители, забыв о невзгодах, бросились собирать "подарки" вулкана. Красивые зеленые камешки очень высоко ценятся: стоимость особенно хороших экземпляров на рынке может достигать 450 долларов за штуку! Так что на "абригенов" Гавайев в прямом смысле слова пролился драгоценный дождь.

Однако не стоит забывать, что вместе с пеплом, лавой и драгоценностями вулкан выплескивает и вредные пары, которые могут весьма пагубно отразиться на здоровье людей.