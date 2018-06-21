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Австралийка забеременеет от умершего партнера
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Австралийка забеременеет от умершего партнера 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Знаковый судебный процесс завершился решением в пользу автралийки Айлы Крессуэл (Ayla Cresswell), позволив ей использовать сперму партнера, покончившего жизнь самоубийством, для будущей искусственной инсеминации. Об этом сообщает Newsweek.
Судья постановил в среду, 20 мая, что 25-летняя Айла должна иметь возможность использовать репродуктивные клетки бывшего партнера, Джошуа Дэвиса (Joshua Davies). Судья Браун заявила, что решение Крессуэл не было «иррациональным ответом на горе», и выразила уверенность, что ребенок будет окружен «любовью, заботой и поддержкой».
Для положительного решения суда требовалось доказать, что Джошуа хотел иметь детей, а также понимание девушкой физической, эмоциональной и финансовой сложности воспитания ребенка единственным родителем.
Девушка обнаружила 23-летнего партнера мертвым 23 августа 2016 года. Пара встречалась около трех лет, и они планировали пожениться и завести детей в будущем. После смерти молодого человека, девушка пожаловалась его родителям, что жалеет о том, что не успела забеременеть. Тогда они приняли совместное решение потребовать срочного судебного приказа о сборе спермы Джошуа в ближайшие 24 часа и содержать биологический материал в клинике ЭКО.
В мае 62-летний донор спермы из Великобритании признался своей жене о работе в качестве донора спермы. По его словам, он стал отцом более 80 детей, 14 из которых еще находятся в утробах матерей. В апреле канадского врача обвинили в использовании собственной спермы во время проведения процедуры искусственного оплодотворения.
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