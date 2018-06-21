Илон Маск докажет, что человечество живет в матрице

Еще два года назад знаменитый предприниматель сделал заявление, что уверен в том, что все мы — всего лишь персонажи какой-то видео-игры или матрицы, которую создала инопланетная цивилизация.

Тогда, увы, громкие слова миллиардера никто не воспринял всерьез. Маск , который не привык отступать от своих слов (вспомните запущенный в космос автомобиль Тесла), решил доказать всему миру, что его теория даже не просто имеет место, но является единственно правильной.

Свои аргументы Илон Маск готов привести уже в августе, именно тогда, по сведениям репортеров CNBC, состоится масштабная пресс-конференция, посвященная этому вопросу.

О том, какими доказательствами планирует оперировать Маск, ничего неизвестно: предприниматель запретил даже анонсировать предстоящее мероприятие. Но, по слухам, сейчас ученые, которые работают на проекте энтузиаста, провели глобальное исследование и сейчас подводят его итоги.

Вполне вероятно, что Маск снова удивит мир своим открытием. Видео-анонс пресс-конференции Илон пообещал предоставить СМИ уже в июле.