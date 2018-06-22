В США нашли «зародыш» снежного человека

Несмотря на то, что удивительная находка была сделана еще в прошлом году, до русских пользователей Сети информация о ней добралась лишь сейчас.

Путешественники, отправившиеся в леса Аризоны, совершенно случайно обнаружили в чаще странное существо, очень похожее на зародыш. Правда «эмбрион», по словам очевидцев, никак нельзя назвать человеческим, да и среди животных таких особей никто не встречал. Большая голова существа с огромными глазами и странной формой носа была покрыта светлым пухом, а верхние конечности отличались неестественной длиной.

Туристы предположили, что им удалось обнаружить зародыш снежного человека и забрали его с собой. Что произошло с «эмбрионом» дальше, путешественники не знают: по их словам, через некоторое время с ними связались какие-то люди и выкупили тело загадочного существа.

Многие пользователи, узнавшие об этой истории, обвинили американцев в мистификации. Они предположили, что на предоставленном видео запечатлена искусно сделанная кукла. Но, разумеется, нашлись и те люди, которые поверили в реальность произошедшего и пожалели самку снежного человека, у которой, по их словам, скорее всего, произошел выкидыш.

Отметим, что официальная наука существование снежного человека не признает.