Искусственный интеллект обучили сборке кубика Рубика 

Программисты создали искусственный интеллект, который способен собирать кубик Рубика за 30 ходов. Системе, получившей название DeepCube, потребовалось 44 часа, чтобы освоить этот навык.
Делая ход, искусственный интеллект просчитывает результат, к которому он может привести, собирает необходимые данные и находит оптимальное решение. Какое-либо вмешательство человека при этом вовсе не требуется.
Правда, авторы системы отмечают, что указанное количество ходов, за которое DeepCube способен справиться с поставленной задачей, пока уступает возможностям человека или равно им (примерно столько же требуется профессионалам, занимающимся спидкубингом). Но программисты не теряют надежды, что искусственный интеллект в скором времени улучшит свои показатели.