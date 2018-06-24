Ещё
Искусственный интеллект обучили сборке кубика Рубика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Искусственный интеллект обучили сборке кубика Рубика 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos
Программисты создали искусственный интеллект, который способен собирать кубик Рубика за 30 ходов. Системе, получившей название DeepCube, потребовалось 44 часа, чтобы освоить этот навык.
Делая ход, искусственный интеллект просчитывает результат, к которому он может привести, собирает необходимые данные и находит оптимальное решение. Какое-либо вмешательство человека при этом вовсе не требуется.
Правда, авторы системы отмечают, что указанное количество ходов, за которое DeepCube способен справиться с поставленной задачей, пока уступает возможностям человека или равно им (примерно столько же требуется профессионалам, занимающимся спидкубингом). Но программисты не теряют надежды, что искусственный интеллект в скором времени улучшит свои показатели.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белая армия: факты, которые способны шокировать417
Как выглядят вещи из онлайн-магазинов на самом деле68
Мужчина перестал стареть после клинической смерти33
Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»26
Чем закончился роман Салтыкова-Щедрина и 12-летней105
Видео
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
13:32
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли
Истории
10:56
Жуткие племена, в существование которых верили
Истории Безумный мир
02:53
На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями
Безумный мир
10:14
Секретное супероружие Гитлера
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение