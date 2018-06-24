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Зловещая кукла пугает продавцов магазина в Шотландии
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Зловещая кукла пугает продавцов магазина в Шотландии 

Рамблер 2 часа назад
Продавец одного из магазинов в Шотландии на днях выложил в Сеть видео, которое потрясло мистически настроенных пользователей.
Как рассказывает очевидец, в их магазин пришло несколько ящиков новых товаров, среди которых оказалась обычная тряпичная кукла. Разобрав часть вещей и разложив некоторые из них на полки, продавец отлучился в зал. Когда он вернулся в подсобное помещение, то обнаружил, что кукла валяется на полу. Подумав, что игрушка просто упала, молодой человек вернул ее обратно. Но через некоторое время снова обнаружил ее под полкой.
Удивленный продавец установил камеру на поле рядом с куклой и ушел заниматься своими делами.
Позже, просмотрев запись, молодой человек пришел в ужас от увиденного: игрушка внезапно начала шевелить левой рукой, а затем камера, стоявшая рядом с ней, упала с полки и запись прервалась.
Специалисты, просмотревшие ролик, отмечают, что качество видео очень хорошее, но никаких посторонних предметов (лески или чего-то в этом роде), которые могли бы заставить куклу шевелиться, на нем нет.
Сотрудники магазина, где «поселилась» зловещая игрушка, не знают, как объяснить произошедшее. Некоторые высказывают предположение, что в куклу вселился некий дух. Так это или нет, неизвестно, но продавцы теперь ждут экстрасенсов, чтобы передать им странную игрушку. На всякий случай.
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