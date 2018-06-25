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Землетрясение раскрыло тайную страсть японки к порно
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Землетрясение раскрыло тайную страсть японки к порно 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Землетрясение в Японии привело к неловкой ситуации. Порножурналы фанатки аниме выпали из шкафа и попали на глаза ее матери. Об этом сообщил новостной портал Sora News 24.
Инцидент приозошел в префектуре Осака в середине июня. Сильнейшее за несколько лет землетрясение привело к тому, что во многих домах открылись шкафы и оттуда выпали вещи. Это произошло и с пожелавшей остаться неизвестной поклонницей аниме. Фанатские журналы эротического содержания с персонажами мультсериалов, которые она запрятала на верхнюю полку, выпали, и их увидела ее ошарашенная мать.
Девушке посочувствовали другие фанаты персонажей японской анимации. «О Господи, это мой худший кошмар», — написал один из комментаторов. «Даже не знаю, кому было хуже: тебе или матери», — заметил другой. Японке посоветовали впредь хранить подобные журналы в закрывающейся коробке.
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