Билл Гейтс создает комаров-мутантов

Знаменитый американский предприниматель удивил странной, на первый взгляд, инвестицией: основатель компании «Microsoft» выделил 4 миллиона долларов на создание насекомых-мутантов.

На самом деле, только поначалу кажется, что магнат сошел с ума. Гейтс преследует вполне благородную цель: избавить мир от вспышек эпидемии малярии.

Работу над созданием комаров-мутантов поручили компании Oxitec, специалисты которой уже отличились успешной «разработкой» комаров, борющихся с вирусом Зика. Теперь же ученым предстоит вывести самцов насекомых, которые при спаривании будут уничтожать самок, являющихся переносчиками малярии.

Предполагается, что таким образом специально выведенные самцы не оставят шансов малярийным комарам обзавестись здоровым потомством.

Безусловно, специалисты во главе с Биллом Гейтсом преследуют благородную цель, но и у этого проекта нашлись критики. Например, члены организации «Friends of the Earth» заявляют, что создание модифицированных насекомых отрицательно скажется на природе.