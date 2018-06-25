Уфолог предрек человечеству гибель от инопланетян

Неопознанный летающий объект увидел житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев . Будучи уфологом-любителем, он предположил, что это был корабль инопланетной цивилизации, которая несет смерть всему живому на Земле, сообщил сайт «Дни.ру».

Мужчина признался, что поначалу принял объект за астероид, а затем понял, что замеченный им предмет отражает солнечные лучи и имеет сферическую форму. Тогда уфолог предположил, что объект сделан из металла.

«Он еще приближается к Земле. И виден пока только из космоса», — заявил Дегтерев.