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Уфолог предрек человечеству гибель от инопланетян
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Уфолог предрек человечеству гибель от инопланетян 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Неопознанный летающий объект увидел житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев. Будучи уфологом-любителем, он предположил, что это был корабль инопланетной цивилизации, которая несет смерть всему живому на Земле, сообщил сайт «Дни.ру».
Мужчина признался, что поначалу принял объект за астероид, а затем понял, что замеченный им предмет отражает солнечные лучи и имеет сферическую форму. Тогда уфолог предположил, что объект сделан из металла.
«Он еще приближается к Земле. И виден пока только из космоса», — заявил Дегтерев.
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