Уфолог предрек человечеству гибель от инопланетян 

Неопознанный летающий объект увидел житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев. Будучи уфологом-любителем, он предположил, что это был корабль инопланетной цивилизации, которая несет смерть всему живому на Земле, сообщил сайт «Дни.ру».
Мужчина признался, что поначалу принял объект за астероид, а затем понял, что замеченный им предмет отражает солнечные лучи и имеет сферическую форму. Тогда уфолог предположил, что объект сделан из металла.
«Он еще приближается к Земле. И виден пока только из космоса», — заявил Дегтерев.