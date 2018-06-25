Ученые раскрыли тайну существования призраков

Ученым из Голдсмита удалось открыть тайну появления призраков.

Они сопоставили большую часть известных рассказов о паранормальных явлениях с реальностью и выяснили: такие контакты чаще всего происходят после резкого пробуждения. Что это значит? Сейчас объясним.

Психолог Эдвард Сиссорхенд полагает, что дело не только в призраках. Подавляющая часть встреч человека с потусторонними вещами происходит после сильного переутомления. Кроме того, видения возникают и во время сонного паралича — в средние века это явление и вовсе считали проклятием демонов.

dnpmag.com

Британский исследователь Нильс Кристоферсон также связывает паранормальные встречи с нарушениями работы головного мозга во сне. Речь идет о так называемом «Синдроме взрывающейся головы», или EHS.

Этот малоизученный синдром проявляется после сильного переутомления: происходит нарушение ритма в ретикулярной формации мозга, что и приводит к слуховым и зрительным галлюцинациям. Призраки? Ну, скорее всего никаких призраков и вовсе нет.