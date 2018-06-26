Британка пришла на свадьбу с мочалкой на голове

Пользователи сети оценили полезный совет пожилой британки Лилиан Смит (Lilian Smith), которая нашла способ сэкономить на наряде для важного мероприятия. Об этом сообщает The Sun.

Смит отправила письмо в редакцию журнала Take A Break. Женщина написала, что собиралась пойти на свадебную вечеринку, однако не могла найти шляпу подходящего цвета. Затем она увидела в ванной синюю мочалку и поняла, что поиски окончены.

«Я прикрепила ее к зажиму для волос и надела на голову. Работа сделана. Она идеально сочеталась с моим нарядом и выглядела великолепно»,

Outstanding. Simply outstanding. pic.twitter.com/EZVffhtw57— Hannah Williams (@flamingnora) 22 июня 2018 г. — написала Смит, приложив к письму собственную фотографию в оригинальной «шляпе».

Совет женщины быстро набрал вирусную популярность после того, как им поделилась известная британская пиарщица Ханна Уильямс (Hannah Williams). «Потрясающе. Просто потрясающе», — прокомментировала она послание Смит в описании к посту.

Многие пользователи также похвалили оригинальную задумку пожилой женщины в комментариях. «Я хочу, чтобы она была моей соседкой. Я хочу, чтобы она рассказала мне все свои хитрости», — написал один из юзеров.

«Это лучший совет из всех, что я когда-либо видел. Возможно, даже лучше, чем про гигиенические прокладки и тапочки»,

— оставил интригу другой комментатор.