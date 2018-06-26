Ещё
Журналист несколько часов пытался достичь оргазма
Далее:
Читайте также:
Ещё

Журналист несколько часов пытался достичь оргазма 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Журналист VICE Грант Стоддард (Grant Stoddard) рассказал о попытке достичь «всетельного» оргазма под руководством тантрического гуру. Все усилия оказались тщетными.
В своей колонке Стоддард поделился опытом посещения нью-йоркского «врача оргазма». Специалист по имени Мичико рассказывала на своем веб-сайте о 25-летнем опыте и более чем тысяче довольных клиентов. Со слов журналиста, его подкупил рекламный ролик. «Эта песня и видео были настолько восхитительно глупыми, настолько удивительно дурацкими, настолько противоположными тому, что я ожидал от тантрического учителя, что я сразу же назначил встречу», — иронически замечал он.
Обстановка оказалась неприятной: неряшливый дом, обшарпанный интерьер, грязная ванная комната при кабинете гуру. В комнате стоял массажный стол, окутанный дымом благовоний.
Стоддарду пришлось раздеться до белья и включиться в игру. По его словам, он расслаблялся «под звуки эмбиента, ее пения и звуков от двух пьяниц, доносящихся с улицы». Гуру заставляла его раскрыть «энергетический контур», якобы связанный с анальным отверстием, половыми органами, пупком, диафрагмой, шеей и языком.
Далее следовали упражнения с партнершей: по очереди «стрелять энергией» через руку в грудь друг другу. Девушка закатывала глаза и улыбалась. «Сейчас вы получаете мою энергию», — говорила она. Затем последовал массаж, который был призван высвободить всю сексуальную энергию. Однако, со слов Стаддарда, это ощущение появилось лишь на несколько мгновений.
В финале гуру массировала клиенту две чакры — корневую и «сакральную». Когда пошел четвертый час, реакции так и не последовало. «Я думаю, это может быть потому, что у вас много секса», — объяснила неудачу «врач оргазма». Стоддард решил, что дело в том, что он не оплачивал это мероприятие. Обычная его цена начинается от 340 долларов.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мумию времен Петра Первого нашли в Ленобласти3
Почему нацисты казнили княгиню Оболенскую4
Тест: знаете ли вы значение умных слов?22
8 гостиничных секретов, которые надо знать8
Как дочь олигарха стала террористкой4
Видео
00:45
Любопытный американец сломал ногу во время гадания
Люди
09:48
Искусственное мясо будущего: что нам придется есть
Вещи
11:08
Животные, которые навсегда исчезли из-за человека
Истории
10:08
Что везут через границу контрабандисты
Вещи
10:07
Мифы, в которые взрослые не верят
Истории
06:31
Эпидемии, над которыми ученые ломают голову
Истории
05:46
Как казино заставляют вас играть
Безумный мир
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
03:58
«Мальчик хочет в Тамбов»: что стало с Насыровым
Люди
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение