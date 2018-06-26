Журналист несколько часов пытался достичь оргазма

Журналист VICE Грант Стоддард (Grant Stoddard) рассказал о попытке достичь «всетельного» оргазма под руководством тантрического гуру. Все усилия оказались тщетными.

В своей колонке Стоддард поделился опытом посещения нью-йоркского «врача оргазма». Специалист по имени Мичико рассказывала на своем веб-сайте о 25-летнем опыте и более чем тысяче довольных клиентов. Со слов журналиста, его подкупил рекламный ролик. «Эта песня и видео были настолько восхитительно глупыми, настолько удивительно дурацкими, настолько противоположными тому, что я ожидал от тантрического учителя, что я сразу же назначил встречу», — иронически замечал он.

Обстановка оказалась неприятной: неряшливый дом, обшарпанный интерьер, грязная ванная комната при кабинете гуру. В комнате стоял массажный стол, окутанный дымом благовоний.

Стоддарду пришлось раздеться до белья и включиться в игру. По его словам, он расслаблялся «под звуки эмбиента, ее пения и звуков от двух пьяниц, доносящихся с улицы». Гуру заставляла его раскрыть «энергетический контур», якобы связанный с анальным отверстием, половыми органами, пупком, диафрагмой, шеей и языком.

Далее следовали упражнения с партнершей: по очереди «стрелять энергией» через руку в грудь друг другу. Девушка закатывала глаза и улыбалась. «Сейчас вы получаете мою энергию», — говорила она. Затем последовал массаж, который был призван высвободить всю сексуальную энергию. Однако, со слов Стаддарда, это ощущение появилось лишь на несколько мгновений.

В финале гуру массировала клиенту две чакры — корневую и «сакральную». Когда пошел четвертый час, реакции так и не последовало. «Я думаю, это может быть потому, что у вас много секса», — объяснила неудачу «врач оргазма». Стоддард решил, что дело в том, что он не оплачивал это мероприятие. Обычная его цена начинается от 340 долларов.