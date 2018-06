Почему не стоит светить лазерной указкой в глаз

На прошлой неделе в The New England Journal of Medicine было опубликовано описание клинического случая: девятилетний мальчик зеленой лазерной указкой прожег дырку в сетчатке левого глаза.

Родители привели мальчика к офтальмологу, когда он начал жаловаться на то, что плохо видит левым глазом. С правым все было в порядке, а вот левый не видел почти ничего. При осмотре врачи обнаружили круглую дырку в желтом пятне сетчатки — участке, которое обеспечивает остроту зрения и цветовое восприятие.

Отверстия в желтом теле нередко появляются у пожилых людей, но у маленького мальчика причина явно была не в возрастных изменениях. Паренек рассказал, что светил себе в левый глаз подаренной отцом лазерной указкой. Врачи пришли к выводу, что отверстие в сетчатке слишком велико для того, чтобы его можно было "заштопать" мальчик на всю жизнь останется почти слепым на левый глаз.

Врачи сталкиваются с подобными травмами чаще, чем можно предположить. В 2004 году британские офтальмологи даже предложили ряд критериев, позволяющих установить «лазерное» происхождение отверстие в сетчатке.

Даже маломощные (5 мВт) школьные указки со светодиодом и линзой способны за минуту повредить сетчатку. Более мощным (а в продаже есть указки мощностью до 50-300 мВт) способны нанести непоправимый ущерб всего за несколько секунд. Не стоит светить указками в глаза пилотов — это может ослепить их как временно, так и навсегда, прецеденты уже были.

Осторожно обращаться с лазерными указками, особенно мощными, рекомендуют и ветеринары; главное правило — не светить питомцам в глаза.