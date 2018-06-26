Ещё
Почему не стоит светить лазерной указкой в глаз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему не стоит светить лазерной указкой в глаз 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
На прошлой неделе в The New England Journal of Medicine было опубликовано описание клинического случая: девятилетний мальчик зеленой лазерной указкой прожег дырку в сетчатке левого глаза.
Родители привели мальчика к офтальмологу, когда он начал жаловаться на то, что плохо видит левым глазом. С правым все было в порядке, а вот левый не видел почти ничего. При осмотре врачи обнаружили круглую дырку в желтом пятне сетчатки — участке, которое обеспечивает остроту зрения и цветовое восприятие.
Отверстия в желтом теле нередко появляются у пожилых людей, но у маленького мальчика причина явно была не в возрастных изменениях. Паренек рассказал, что светил себе в левый глаз подаренной отцом лазерной указкой. Врачи пришли к выводу, что отверстие в сетчатке слишком велико для того, чтобы его можно было "заштопать" мальчик на всю жизнь останется почти слепым на левый глаз.
Врачи сталкиваются с подобными травмами чаще, чем можно предположить. В 2004 году британские офтальмологи даже предложили ряд критериев, позволяющих установить «лазерное» происхождение отверстие в сетчатке.
Даже маломощные (5 мВт) школьные указки со светодиодом и линзой способны за минуту повредить сетчатку. Более мощным (а в продаже есть указки мощностью до 50-300 мВт) способны нанести непоправимый ущерб всего за несколько секунд. Не стоит светить указками в глаза пилотов — это может ослепить их как временно, так и навсегда, прецеденты уже были.
Осторожно обращаться с лазерными указками, особенно мощными, рекомендуют и ветеринары; главное правило — не светить питомцам в глаза.
Популярная механика: последние новости
Уровень IQ падает. Человечество становится глупее? Настоящий мотоцикл Бэтмена выставили на продажу Почему «диетическая» кола не поможет похудеть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мумию времен Петра Первого нашли в Ленобласти3
Почему нацисты казнили княгиню Оболенскую4
Тест: знаете ли вы значение умных слов?22
8 гостиничных секретов, которые надо знать8
Как дочь олигарха стала террористкой4
Видео
00:45
Любопытный американец сломал ногу во время гадания
Люди
09:48
Искусственное мясо будущего: что нам придется есть
Вещи
11:08
Животные, которые навсегда исчезли из-за человека
Истории
10:08
Что везут через границу контрабандисты
Вещи
10:07
Мифы, в которые взрослые не верят
Истории
06:31
Эпидемии, над которыми ученые ломают голову
Истории
05:46
Как казино заставляют вас играть
Безумный мир
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
03:58
«Мальчик хочет в Тамбов»: что стало с Насыровым
Люди
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение