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Четыре яичка поставили под угрозу крупный фестиваль
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Четыре яичка поставили под угрозу крупный фестиваль 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Подготовку к крупнейшему музыкальному фестивалю Канады приостановили из-за гнезда крикливого зуйка с четырьмя яичками. Об этом во вторник, 26 июня, сообщает CNN.
Гнездо обнаружили работники «Блюзфеста», когда возводили главную сцену. Род находится под охраной канадского правительства, и гнездо нельзя трогать без федерального разрешения.
«Должен сказать, это одна из сложнейших проблем, с которой мы сталкивались за последнее время», — прокомментировал ситуацию исполнительный директор фестиваля Марк Монахан.
Биолог Карлтонского университета Майкл Рунтц сообщил, что, если сдвинуть гнездо на несколько футов, мать может покинуть свое семейство. Требуется от 24 до 28 дней, чтобы из яиц крикливого зуйка вылупились птенцы, которые вскоре после этого уже смогут самостоятельно летать.
Фестиваль должен начаться 5 июля. Хэдлайнерами выступают Foo Fighters и Шон Мендес.
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