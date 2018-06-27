Где начнется конец света

Сообщения, что конец света не за горами, время от времени начинают будоражить общество. Но знаете ли, что на Земле есть явления и процессы, которые действительно могут спровоцировать апокалипсис?

1. Йеллоустонская кальдера. Согласно последним исследованиям, Йеллоустонский вулкан может начать извергаться в ближайшие десятилетия. Это опустошит огромные территории вокруг вулкана, а выброшенный пепел заблокирует прохождение солнечных лучей, что вызовет сельскохозяйственные проблемы.

2. Землетрясения под Британской Колумбией. Плато Хуана де Фука располагается в Северной Америке в 70 километрах от побережья Тихого океана. Оно медленно продвигается под североамериканское плато, однако в последние годы оно застряло в зоне подвигания, так что давление между этими плато растёт. Рано или поздно этот процесс приведёт к страшному землетрясению более 9 баллов, от которого пострадают сотни тысяч человек.

3. Гора Фудзияма — это вулкан, у подножия которого расположилась столица Японии Токио. Извержения Фудзиямы происходят раз в 300 лет, но сейчас сейсмологи обнаруживают сильное давление под вулканом. Никто не может сказать, когда именно произойдёт землетрясение, так что один из самых густонаселённых городов мира находится в постоянной опасности.