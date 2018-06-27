«Из глубины глазниц черепа на меня смотрели глаза»

Это не сон, не вымысел. Галлюцинациями не страдаю, на учёте у психиатра не состою, семейный анамнез не отягощён, веду здоровый образ жизни.

Это было восемь лет назад. Муж отправлялся в дальнюю командировку, их группа собиралась в аэропорту рано утром, и он решил переночевать у дочери, укоротив дорогу в аэропорт. Я, чтобы он не проспал, завела на 5.30 будильник, чтобы подстраховать его, позвонить ему, разбудить.

Проснулась, встала, включила свет, позвонила, убедилась, что проснулся, прошла на кухню попить воды, вернулась в спальню, выключила свет и собралась спать дальше. Только голова моя коснулась подушки, я услышала быстрые-быстрые частые шаги по прихожей, так бежит ребёнок.

Что это? Откуда? Дома ведь никого, кроме меня. Обалдевшая, прислушивалась. Шаги направлялись в мою спальню. Далее — прыжок на мою кровать, и я ощутила, как она под кем-то прогнулась (значит, этот кто-то был не бестелесный). «ОНО» сделало два-три шага по кровати (значит, невысокого роста) и шлёпнулось рядом со мной на подушку. Я, оторопевшая, повернула голову к «НЕМУ» — и, о ужас!

Рядом со мной лежал череп с круглыми глазницами, обтянутый чем-то вроде высохшей серо-коричневой кожи, донельзя втянутыми вовнутрь щеками c тяжами от висков ко рту. Вместо рта — узкая короткая полоска, носа почти нет, а вместо него какое-то подобие с двумя мелкими дырками. А из глубины круглых глазниц черепа на меня смотрели глаза с абсолютно одинаковыми углами (не как у людей), с медленно моргающими веками, как в замедленной съёмке или как у робота.

Сказать, что я испугалась, — ничего не сказать. Я взлетела, как на пружине, да как заору, как мне показалось, что было мочи: уйди! Но звука не было. Я опять набрала полные лёгкие воздуха, да опять как заору: уйди! Но звука опять нет. Я опять что есть силы ору — звука нет. Если бы был звук, то мой вопль, я думаю, услышали бы все этажи нашего дома.

И тут ОНО вмиг исчезло. Я трясущимися руками включила свет, обшарила всю квартиру, ЕГО нигде не было. Может, ОНО проникло к соседям, но спросить у них не решилась, да они бы и не признались, как и я им. Меня трясло. Что с голосом? Я села на кровать, пытаясь заговорить, но голоса не было! Это ОНО меня «нейтрализовало», чтобы дом воплями не поднять, или я потеряла дар речи от ужаса? О досыпе уже не было и речи. Как же я пойду на работу, если не могу говорить? — думала я, слоняясь по квартире и пробуя произнести хоть что-нибудь, но голоса не было. На работу пошла, а как же иначе? Вскоре могла шептать, а потом появился и голос.

Все дни, ложась спать, до приезда мужа я читала «Отче наш» и крестила двери, окна спальни, потолок и полы, спала при свете. Родным я это всё-таки вскоре рассказала. Муж пытался убедить, что это мне всё приснилось. Ничего себе, приснилось! Вот так умирают люди во сне — думала я. Но потом я успокоилась. Решила, что дети выросли, и бояться мне уже нечего. Спала уже как обычно, ничего не боясь. Уже позже, вспоминая детали, пришла к выводу, что ОНО ничем не выражало зла. Глаза были не злобные, а скорее любопытные. Что было ниже головы — не видела. Куда уж там! Не до того было. Что-то тёмное, и всё, что видела.

Сейчас я, осмысливая произошедшее, жалею об одном: а почему бы не поговорить было, не пообщаться, что-то узнать за чашкой чая? А вдруг бы да ОНО оказалось контактным? Это ж интересно. Кто ЭТО, откуда, что делает? (Только повторных посещений не желаю боле — упаси боже!) Всему помешал панический животный страх, неописуемый ужас перед неизвестным. Что это было? Существо из параллельного мира? Или любопытный путешественник по галактикам? А для дальнейшего путешествия ему нужна была подзарядка энергии, которую он получал от неописуемого ужаса человека, которому показывался? И почему его глаза были ЗА глазницами черепа? Череп — это маска?

В интернете я разглядывала «портреты инопланетян», придумали даже их виды-разновидности, но «моего» там не было. Лицо похожее встречала, но глаза рисуют им большие, длинные, как стеклянные очки, а у «моего» глаза узкие за глазницами черепа. У священнослужителей один ответ: «от лукавого», и всё тут!

Знакомый заядлый рыбак рассказывал, что во время охоты-рыбалки, бывало, сядет у костра, достанет термосок, нальёт 100 граммов, махнёт на небо: приходи, дескать, пообщаемся, поговорим. Так никто ж не появился за много лет ни разу, а тебе, дескать, ОНО вдруг РАЗ — и объявилось, а ты его испугала и сама в ужас пришла.

Уже позже зашла в овощной магазин и услышала, как какая-то дама пыталась рассказать другой об увиденном ночью ужасе. Прислушалась. Но рассказ у неё не получился — затряслись руки, и, заметив мой интерес, она замолчала. Я почему-то подумала, что и ей пришлось пережить что-то подобное. Так что это было?