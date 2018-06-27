Ещё
На снимке Луны обнаружили звездолет
Далее:
Читайте также:
Ещё

На снимке Луны обнаружили звездолет 

Рамблер 1 час назад
На одной из фотографий, сделанных более 40 лет назад с борта «Аполлон-16» в районе лунного кратера Гильберт, «виртуальные исследователи» разглядели странный светящийся объект.
Как утверждают онлайн-исследователи, загадочный диск ярко-белого цвета не располагается на поверхности спутника Земли, а парит в нескольких метрах над ней. В доказательство они приводят то, что объект явно отбрасывает тень на каменистую «почву». Уфологи полагают, что это не что иное, как звездолет пришельцев, который приземляется на поверхность Луны.
Скептики не верят в НЛО и вопрошают, почему же за все это время никому не удавалось рассмотреть на снимке странный объект. Но объяснить природу его появления они не могут. Ведь если принимать во внимание, что загадочный предмет парит в воздухе (на что указывает тень), то дать ответ весьма сложно.
Некоторые, правда, полагают, что это всего лишь оптическая иллюзия, созданная причудливой игрой света и тени.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За что ненавидели Андропова36
Орево и засирить: тест на молодежный сленг6
Тест: знаете ли вы значение умных слов?23
Махальщицы в русских банях: что они делали2
Где начнется конец света
Видео
00:31
Пес, сделавший массаж сердца хозяину, покорил Сеть
Истории
02:36
На снимке Луны обнаружили звездолет
Безумный мир
12:20
Катастрофы, которыми нам грозит космос
Истории
10:59
Самые страшные посадки самолетов
Истории
10:22
Вымершие животные, которые могут быть живы
Безумный мир
10:08
Невероятные вещи, найденные в космосе
Вещи
13:50
Обычные вещи, которые запрещены в КНДР
Места
07:58
Где начнется конец света
Безумный мир
03:34
Названы страны с самыми строгими законами
Места Безумный мир
10:18
Что было в секретных архивах КГБ
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение