На снимке Луны обнаружили звездолет

На одной из фотографий, сделанных более 40 лет назад с борта «Аполлон-16» в районе лунного кратера Гильберт, «виртуальные исследователи» разглядели странный светящийся объект.

Как утверждают онлайн-исследователи, загадочный диск ярко-белого цвета не располагается на поверхности спутника Земли, а парит в нескольких метрах над ней. В доказательство они приводят то, что объект явно отбрасывает тень на каменистую «почву». Уфологи полагают, что это не что иное, как звездолет пришельцев, который приземляется на поверхность Луны.

Скептики не верят в НЛО и вопрошают, почему же за все это время никому не удавалось рассмотреть на снимке странный объект. Но объяснить природу его появления они не могут. Ведь если принимать во внимание, что загадочный предмет парит в воздухе (на что указывает тень), то дать ответ весьма сложно.

Некоторые, правда, полагают, что это всего лишь оптическая иллюзия, созданная причудливой игрой света и тени.