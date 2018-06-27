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Вымершие животные, которые могут быть живы
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Вымершие животные, которые могут быть живы 

Рамблер 20 часов назад
За время существования жизни на планете обитали самые разные животные. Многие виды учёные считают вымершими, но, возможно, это не совсем так.
1. Странствующий голубь. Когда этих птиц на земле было множество, но из-за инфекционных заболеваний и охоты странствующие голуби вымерли. Последний представитель вида скончался в 1914 году в зоопарке. Однако спустя семь лет после того, как странствующего голубя официально признали вымершим, президент США Теодор Рузвельт видел парочку таких голубей.
2. Китайский речной дельфин. Эти млекопитающие обитали только в реке Янцзы, в 2006 году их сочли вымершими. Спустя год речного дельфина увидели снова, но новые экспедиции не сумели обнаружить животных. Тем не менее, в реке Янцзы могут обитать речные дельфины, которые прячутся от исследователей.
3. Восточная пума. В 2011 году её объявили исчезнувшей, но сообщения о встречах с большой кошкой появляются постоянно. Люди находят следы и клочки шерсти пумы и даже снимают видео, в которых появляется хищник. Возможно, объявлять восточную пуму вымершей было преждевременно.
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