Как попадают в отряды спецназовцев

Подразделения специального назначения есть в любой стране. Но попасть в отряд спецназа не так просто, претенденту нужно пройти ряд испытаний, чтобы оказаться в числе избранных. И вот что предстоит желающим стать спецназовцем.

1. Батальон 707, Южная Корея. Претендентов отправляют в поход на 10 дней, затем они принимают участие в подводном бою и прыгают с парашютом. Особое внимание уделяется подготовке при минусовых температурах: солдаты делают зарядку в снегу по пояс голыми и плавают в замерзших озёрах.

2. Шайетет 13, Израиль. Деятельность этого отряда засекречена, ведь спецназовцы занимаются точечной ликвидаций врагов страны. Подготовка длится два года, принимают в отряд прошедших службу в армии.

3. «Краповый берет», Россия. С семидесятых годов прошлого века пошла традиция отмечать лучших бойцов спецназа краповым беретом. Ежегодно около пятисот желающих отправляются на испытания, чтобы попытаться получить такой берет. Первый этап — кросс по пересечённой местности, где встречаются заминированные участки, затем солдаты штурмуют высотные здания, проходят полосы препятствий. Последний этап — 12-минутный бой сразу с тремя противниками, двое из которых — спецназовцы-обладатели краповых беретов.