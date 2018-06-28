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Простые вопросы, на которые вы не ответите
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Простые вопросы, на которые вы не ответите 

Рамблер 28 июня 2018
Если вы считаете, что знаете всё на свете, то сейчас вы удивитесь. Есть масса вопросов, на первый взгляд, очень простых, на которые мало кто может ответить. Например, таких.
1. Почему буквы на клавиатуре расположены не в алфавитном порядке? Такое расположение перекочевало на современные устройства с печатных машинок. Там-то буквы были расположены как раз в алфавитном порядке, но при быстрой печати соседние рычаги путались, поэтому буквы, которые часто употребляются вместе, разнесли в разные стороны.
2. Почему морожено делают в вафельном стаканчике? Первые вафельные стаканчики появились ещё в 18 веке, но лишь в начале прошлого века это лакомство стало доступно всем. Мороженщики на улицах продавали десерт в стеклянных стаканчиках, которые покупатель возвращал после того, как съедал мороженое. Как-то одному продавцу пришла в голову идея помещать мороженое в вафельные стаканчики, которые возвращать не требовалось.
3. Что будет, если вообще не моргать? В реальности это невозможно. Даже если человек контролирует этот процесс, то рано или поздно он всё равно моргнёт. Моргание позволяет увлажнить слизистую глаз, если долго не моргать, то она начнёт пересыхать, и это станет доставлять дискомфорт.
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