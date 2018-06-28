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Зачем тысячи шведов вживляют себе чипы
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Зачем тысячи шведов вживляют себе чипы 

Don't Panic 3 часа назад
Фото: Don't Panic
Шведы бросились массово вживлять под кожу RFID-чипы. В этой стране, видимо, теорий заговора не боятся — между тем, одна из самых распространенных рассказывает как раз о том, как теневое правительство управляет людьми именно с помощью таких чипов.
Решившиеся на чипирование добровольцы полагают, что он значительно упростит повседневную жизнь. По сути, одно маленькое устройство заменит собой электронный кошелек, проездной на все виды транспорта, пропуск на работу и даже ключ от квартиры.
На данный момент операции по вживлению чипа проводятся только учеными из Университета Лунда. Они считают, что уже к середине века все население Швеции полностью перейдет на RFID-чипы. В таком случае Швеция станет первым в мире полностью цифровым государством — тут даже задумались о полной отмене бумажных денег.
Сама операция очень проста и не требует хирургического вмешательства. Чип вживляют между указательным и большим пальцем при помощи специального пистолета: один укол — и вот ты уже человек будущего.
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