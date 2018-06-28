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Анаконда напала на дикобраза и поплатилась
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Анаконда напала на дикобраза и поплатилась 

Don't Panic 6 часов назад
Фото: Don't Panic
Анаконда считает себя настолько крутой, что не задумываясь нападает почти на любое животное. В этот раз огромной змее стоило подумать дважды, а не глотать целиком колючего дикобраза!
Плавающую кверху брюхом анаконду случайно обнаружили рыбаки, зашедшие на катере в дельту Амазонки. Поначалу люди испугались размеров змеи, но подойдя поближе поняли: эта хищница уже увидела свою последнюю охоту.
Дело в том, что анаконды, как и питоны, при охоте полагаются не на зрения, а на тепловые и химические чувства. Пахнет как добыча? Теплое? Ну, значит давай съедим эту штуку!
В случае с дикобразом такой подход естественно не работает. Внутри змеи иголки дикобраза выстрелили, что и привело к печальному результату для обоих зверей.
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