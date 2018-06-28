Анаконда напала на дикобраза и поплатилась

Анаконда считает себя настолько крутой, что не задумываясь нападает почти на любое животное. В этот раз огромной змее стоило подумать дважды, а не глотать целиком колючего дикобраза!

Плавающую кверху брюхом анаконду случайно обнаружили рыбаки, зашедшие на катере в дельту Амазонки. Поначалу люди испугались размеров змеи, но подойдя поближе поняли: эта хищница уже увидела свою последнюю охоту.

Дело в том, что анаконды, как и питоны, при охоте полагаются не на зрения, а на тепловые и химические чувства. Пахнет как добыча? Теплое? Ну, значит давай съедим эту штуку!

В случае с дикобразом такой подход естественно не работает. Внутри змеи иголки дикобраза выстрелили, что и привело к печальному результату для обоих зверей.