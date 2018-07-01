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«Они сказали, что это водяной приходил за кем-то»
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«Они сказали, что это водяной приходил за кем-то» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Depositphotos.com
Эту историю рассказал мне мой покойный сын. Он с друзьями поехал на рыбалку. Наловив рыбы, вечером разожгли костёр, сварили уху, рассказывали анекдоты, шутили. Наступила ночь. Было полнолуние, светло было как днём. Мужички пошли спать в палатку, а сын пошёл к реке, она была рядом.
Его внимание привлекла фигура, как ему показалось, человека, наполовину высунувшаяся из воды. Это существо, облокотившись на руку, смотрело в его сторону, сын заметил, что оно прозрачное, а вместо глаз тёмные дыры.
А тут подошёл один из друзей. Сын его спрашивает, что он видит, вот там на берегу. Присмотревшись, тот отвечает: мужик выглядывает из речки, только странный какой-то. Начал ему кричать, махать руками. Потом пошёл к палатке, взял несколько камней и хотел бросать в этого ночного гостя, но на берегу уже никого не было.
Что это было, кто это был, осталось загадкой. Рассказали старикам, они сказали, что это был водяной, и что это плохо. Он приходил за кем-то из вас. А через полтора года умер мой сын.
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