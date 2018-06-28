«Он часто превращался в сына и хулиганил»

Таких историй, я вам расскажу, много. Удивительно то, что мои «гости» не насылали на меня страх (слава богу). Их чаще называют полтергейстами. Это, видимо, так и есть. Они бывают видимы, но чаще невидимы. Бывает, что являются в виде ощущаемых личностей, а однажды я общалась с огромным шаром голубого цвета, с миллиардами лучиков вокруг него, очень похоже на электрозамыкание голубого цвета.

Общение было через передачу голоса в голове, то есть не вслух. Увидев этот шар, я воскликнула (мысленно в голове): «Какой же ты красивый, а звать-то тебя как?» Ответ пришел мне тоже в голову, голос был как бы мужской. Он сказал: «Беби». Я говорю ему: «Малыш что ли?» Он ответил «да» и… пропал. И это было единственное его появление, ночью, меня как бы разбудили, а после разговора я мгновенно заснула.

А в течение двух лет это чудо незримо шкодило, как ребенок. Он воровал наши вещи, потом возвращал, украл свидетельство о рождении у сына, отдал через год, воровал конфеты, деньги, фотоаппарат, но потом возвращал, мог просто невидимой волной подталкивать меня, и я знала, что сейчас найду пропавшую вещь. Однажды хлопком ударил по руке, чтобы я смогла найти пропавшие деньги.

Потом он часто превращался в сына и хулиганил, бил в школе стекла, катался на ногах, уцепившись руками за работающий грейдер, и еще всякие разные вещи. Но, я скажу вам одну простую вещь, все это за два года надоело так! Что было совсем не смешно, а было очень и очень неприятно. Просто надоело. А потом мы сменили квартиру. Видимо, он нас и выжил.