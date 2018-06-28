Как олимпийцы обманули всех

Олимпийское движение подразумевает честность и открытость. Но в погоне за рекордами, медалями и титулами некоторые спортсмены используют не совсем легальные пути.

1. В 1998 году на зимней Олимпиаде в Нагано впервые включили в программу соревнования на сноубордах. Выиграл их канадец Росс Ребальяти, но после прохождения допинг-контроля выяснилось, что в его крови присутствует марихуана. На тот момент марихуана не входила в список запрещённых на соревнованиях препаратов, поэтому медаль спортсмену вручили.

2. Камерон ван дер Бург из ЮАР установил мировой рекорд в плавании брассом на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Запрещённых препаратов он не использовал, зато применил запрещённый приём, который судьи увидели при замедленном просмотре. Чемпионского титула пловца не лишили, но с того момента судьи следят за ним более пристально.

3. Пуэрториканка Мадлен де Хесус представляла страну на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 году. Во время выполнения прыжка легкоатлетка получила травму, но ей ещё предстояло участие в эстафете. Несмотря на травму Мадлен, команда прошла отборочный тур. Но тренер «раскусил» трюк — вместо спортсменки эстафету пробежала сестра-близнец Маргарет. После этого тренер сам снял команду с финала.