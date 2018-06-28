Фото с граффити — только для избранных

В Лос-Анджелесе на днях появилось новое граффити. Очень красивый рисунок на стене, с которым, увы, всем подряд фотографироваться запрещено. Чтобы сделать вид на его фоне, нужно быть известным блогером.

Популярность же измеряется количеством подписчиков. Чтобы получить разрешение на фото, необходимо, чтобы в соцсетях у желающего было не менее 20 тысяч подписчиков.

Но местным жителям идея избирательности не пришлась по душе. Они раскритиковали авторов, а сам рисунок оказался частью промокампании к запуску сериала.

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Само граффити расположено в западной части Голливуда. Недалеко от рисунка установлена будка, в ней сидит охранник, который пускает к изображению только тех, у кого достаточно подписчиков.