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Фото с граффити — только для избранных
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Фото с граффити — только для избранных 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
В Лос-Анджелесе на днях появилось новое граффити. Очень красивый рисунок на стене, с которым, увы, всем подряд фотографироваться запрещено. Чтобы сделать вид на его фоне, нужно быть известным блогером.
Популярность же измеряется количеством подписчиков. Чтобы получить разрешение на фото, необходимо, чтобы в соцсетях у желающего было не менее 20 тысяч подписчиков.
Но местным жителям идея избирательности не пришлась по душе. Они раскритиковали авторов, а сам рисунок оказался частью промокампании к запуску сериала.
Instagram
Само граффити расположено в западной части Голливуда. Недалеко от рисунка установлена будка, в ней сидит охранник, который пускает к изображению только тех, у кого достаточно подписчиков.
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